Джерела «Бабеля»: Офіс президента заблокував виїзд за кордон нардепам і чиновникам

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Facebook / Офіс президента

Офіс президента заблокував виїзд за кордон народним депутатам і чиновникам на тлі низки скандалів. Співрозмовник «Бабеля» в ОП каже, що чиновників, які виїжджали за кордон, перевіряють.

Планується доопрацювати законодавство, яке регулює відрядження. Які саме зміни готуються до законодавства — невідомо. Хочуть заборонити виїзд у відпустки. Тобто дозвіл дадуть або в разі відрядження, або в разі волонтерської діяльності. Співрозмовник додав, що обмеження здебільшого стосуються нардепів «Слуги народу».

При цьому він не підтвердив і не спростував наявності прямої заборони на виїзд та поіменних списків на пунктах пропуску.

Народний депутат від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко раніше писав, що на пости прикордонників розіслали вказівку про заборону на виїзд всіх чиновників та депутатів. «Всіх, хто намагається перетнути кордон, зупиняють, і очікується рішення ОП по кожному з них», — стверджував він, додавши, що по кожному чиновнику конкретно вирішував питання голова ОП Андрій Єрмак.

Гончаренко назвав це «гарним піар-ходом», який «сподобається людям», але саму історію — системно неправильною. «Зробіть процедуру дозволу виїзду за кордон. Карайте тих, хто її порушує», — писав він.