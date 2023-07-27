МВС росії оголосило в розшук суддю Міжнародного кримінального суду, яка видала ордер на арешт путіна

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Міністерство внутрішніх справ росії оголосило в розшук суддю Міжнародного кримінального суду в Гаазі Томоко Акане, яка видала ордер на арешт президента рф володимира путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

За якою статтею її розшукують, не вказують, але в березні проти неї та інших суддів МКС Слідчий комітет рф порушив кримінальні справи. Їм закидають «притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності» та «підготовку до нападу на представника іноземної держави».