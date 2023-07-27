МВС росії оголосило в розшук суддю Міжнародного кримінального суду, яка видала ордер на арешт путіна
- Автор:
- Ліза Бровко
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Міністерство внутрішніх справ росії оголосило в розшук суддю Міжнародного кримінального суду в Гаазі Томоко Акане, яка видала ордер на арешт президента рф володимира путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової.
За якою статтею її розшукують, не вказують, але в березні проти неї та інших суддів МКС Слідчий комітет рф порушив кримінальні справи. Їм закидають «притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності» та «підготовку до нападу на представника іноземної держави».
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової.
- 20 березня Слідчий комітет росії порушив кримінальну справу щодо суддів і прокурорів Міжнародного кримінального суду. Ті напередодні видали міжнародний ордер на арешт президента рф володимира путіна.
- 26 квітня російська Рада федерації схвалила закон про покарання за сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, у яких росія участі не бере.
- 19 травня МВС росії оголосило в розшук прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Хана, який теж видавав ордер на арешт путіна.
- 20 травня Асамблея країн-учасниць Римського статуту, який є основою для роботи Міжнародного кримінального суду, назвала російське рішення «залякуванням і неприйнятною спробою підірвати мандат Міжнародного кримінального суду щодо [...] найтяжчих міжнародних злочинів».
- 21 травня Слідчий комітет росії заочно звинуватив прокурора і суддю Міжнародного кримінального суду, що видали ордер на арешт путіна. У заяві СК йдеться, що їх звинувачують у «притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності» та «підготовці до нападу на представника іноземної держави».