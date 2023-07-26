У Флориді в океані зафіксували безпрецедентну температуру — як у джакузі

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У США, на архіпелазі Флорида-Кіс температура поверхні океану підскочила до +38,43 °C, що може стати глобальним рекордом. Температура океану навколо штату сягає безпрецедентних меж.

Про це повідомляє The Guardian.

Рекорд зафіксував метеорологічний буй в національному парку Еверглейдс 24 липня. Рівень тепла, зафіксований цього тижня, приблизно такий самий, як у джакузі.

За даними Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (Noaa), нормальна температура води в цьому районі в цей час року повинна становити від +23 °С до +31 °С.

Записи про температуру поверхні океану не ведуться, але дослідження 2020 показало, що найвища спостерігається температура була +37,61 °C в Перській затоці.

Дослідження 2019 року показали, що за останні роки кількість днів із хвилями аномальної спеки в океані потроїлася. За словами експертів, тепловий купол 2021 року, ймовірно, вбив понад 1 мільярд морських тварин уздовж тихоокеанського узбережжя Канади.

Всесвітня метеорологічна організація (СМО) повідомляла вже у липні, що глобальна температура моря досягла місячних рекордних максимумів з травня, що також частково викликане явищем Ель-Ніньо. Температура поверхні океану у всьому світі побила місячні рекорди тепла у квітні, травні та червні.