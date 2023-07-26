Суд відправив під варту водія, який збив нацгвардійців на блокпості в Києві

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Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Шевченківський районний суд Києва помістив під варту на два місяці без права внесення застави 23-річного водія, який вночі 25 липня збив у столиці на блокпості нацгвардійців.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Чоловіка підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, через що загинув військовослужбовець Нацгвардії. Його колегу — госпіталізували у важкому стані. Також водій протаранив автомобіль, де сидів ще один військовий. Він отримав легкі травми.