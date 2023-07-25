В Ізраїлі відбулися протести проти судової реформи. Поліція арештувала 18 демонстрантів, 10 правоохоронців поранені

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AFP

Увечері 24 липня тисяч ізраїльтян вийшли на протест проти судової реформи, яку остаточно ухвалив парламент країни.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Протестувальники заблокували шосе Аялон у Тель-Авіві і палили шини. Поліція розганяла їх за допомогою водометів.

Демонстранти розповідали пресі, що поліція застосувала до них надмірну силу. Вони стверджували, що поліцейські душили та били їх кулаками.

Крім того, автівка протаранила натовп протестувальників, через це троє людей отримали поранення.

За шість годин протест завершився. Правоохоронці заарештуали 18 людей. Десять правоохоронців отримали поранення.

Колишній премʼєр країни Егуд Ольмерт взагалі заявив, що Ізраїль на порозі громадянської війни. Понеділок, 24 липня, активісти і журналісти вже назвали «днем жалоби». Місцеві друковані видання сьогодні вийшли з чорними титульними аркушами.