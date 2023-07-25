Розвідка України опублікувала секретний звіт росії про зрив «зернової угоди», який підготували для кремлівської верхівки

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Головне управління розвідки України опублікувало секретний звіт про зрив «зернової угоди», який підготували для кремлівської верхівки. Він описує технології, які росіяни використовували для перешкоджання роботі коридору з вивезення продовольства Чорним морем.

Так званий спільний координаційний центр бачив своїм головним завданням максимальне зменшення обʼєму вивезення зерна. Для цього росіяни затримували реєстрацію суден, вимагали додаткових документів, посилювали перевірки суден та скорочували кількість перевіряючих груп.

За результатами проведених інспекцій було обмежено участь в ініціативі для 46 суден і обмежені в русі 303 судна на загальний строк 342 доби.

Зрив розбили на декілька етапів. На першому, за ініціативи російського президента, призупинили участь рф в угоді з 29.10.22 по 03.11.22, що призвело до падіння обʼємів вивезення зерна з 4,2 млн тонн у жовтні до 2,6 млн тонн у листопаді.

Наступний етап — обмеження допуску суден у порт Південний, зменшення кількості інспекційних команд (не більше двох), зупинки реєстрації зерновозів. Це дозволило значно скоротити обʼєм вивозу зерна і завадило експорту близько 20 млн тонн вантажів.

Найменша кількість продовольства, що експортувалась з українських портів (7,8 млн тонн) припала на третій етап — з 19 березня до 17 липня цього року.

Окремо росіяни зосередилися на зриві поставок за програмою Всесвітньої продовольчої програми. Зерновози допускали до реєстрації та пропускали лише за умови, що вони не беруть участь у програмі «Зерно з України».

Розвідники зауважили, що зрив «зернової угоди» — це частина єдиного заздалегідь розробленого плану. А обстріл української портової інфраструктури — лише черговий крок в його реалізації.