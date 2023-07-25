Розслідування: Російська розвідка стежить за владою Молдови через антени посольства

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Російське видання The Insider і медіа Jurnal TV з Молдови зафіксували на даху російського посольства в Кишиневі велику кількість антен і супутникових тарілок. Імовірно, їх використовують для стеження.

Журналісти також дізналися, що на даху російського посольства в Кишиневі орудують засекречені офіцери звʼязку Генштабу збройних сил рф (ГРУ) та російської Служби зовнішньої розвідки. Ці люди тісно повʼязані з хакерами, які зламували електронні пошти Ангели Меркель, Емманюеля Макрона та Гілларі Клінтон.

Павло Якунін на даху посольства.

Один з них — Павло Якунін, він народився в Рязані і до служби в ГРУ закінчив Череповецький військовий інститут радіоелектроніки. У посольстві він відповідає за секретні канали звʼязку зі штаб-квартирою ГРУ в Москві.

Він піднімався на дах посольства в Кишиневі перед Євросамітом, хакерською атакою на сайти уряду і президента Молдови і виборами в Гагаузії.

За даними джерела The Insider у прикордонній службі Молдови, країну відвідували Сергій Сарапулов, Сергій Корольов, Ігор Науменко, Олександр Миронов, Костянтин Валдай, Олександр Кошуренко та Олександр Чикуров. Усі ці люди служать у радіорозвідці ГРУ, а деякі з них — фахівці з прослуховування телефонів і зламування компʼютерних мереж.

Крім «слухачів» та хакерів із військової розвідки, на даху посольства помітили 23 офіцерів з технічного управління зовнішньої розвідки рф.

Молдовські журналісти з Jurnal TV помітили, що, як тільки з Москви прибуває чергова партія відвідувачів, на даху одразу починаються якісь дії з передавальними антенами. Усього нарахували 28 тарілок, штирів та інших пристроїв на дахах самого посольства і сусідньої будівлі, де проживають дипломати і техперсонал.

За допомогою параболічних антен можна встановлювати супутниковий звʼязок, мікрохвильову ретрансляційну лінію або посилити сигнал бездротового інтернет-маршрутизатора. А ще така антена може визначати місцерозташування кораблів, літаків та керованих ракет і дозволяє прослуховувати телефонні переговори.

Зараз офіцерами-звʼязківцями та «слухачами» в Кишиневі командує Олександр Васінович. Він часто зʼявляється на даху посольства та дає вказівки. У підпорядкуванні у Васіновича служать ще два офіцери ГРУ: уродженець Риги Віталій Ренєв і зазначений вище Павло Якунін, помічений на даху перед Євросамітом.

Джерело у прикордонній службі Молдови повідомило, що дружини деяких офіцерів російської розвідки підозріло часто літають до Москви і назад. У їхній ручній поклажі часто помічали флешки і жорсткі диски.

«Ми думаємо, що цих жінок використовують як курʼєрів для перевезення занадто «важких» файлів. Вони користуються дипломатичним імунітетом, і оглядати їх, на жаль, ми не маємо права», — кажуть молдовські прикордонники.