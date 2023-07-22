Зеленський ініціював скликання Ради Україна-НАТО через дії росії в Чорному морі

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Президент Володимир Зеленський звернувся до генсека НАТО Єнса Столтенберга через агресивні дії росії в Чорному морі і просить його невідкладно скликати Раду Україна-НАТО, започатковану 11 липня на саміті Альянсу у Вільнюсі.

Про це він розповів у відеозверненні.

Сьогодні Зеленський і Столтенберг мали телефонну розмову.

«Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема російські агресивні кроки в Чорному морі. Будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми з відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза — найменший із можливих наслідків», — розповів Зеленський.

Він додав, що обговорювали спільні кроки для розблокування «зернового» коридору.

«У нашій співпраці ми перейшли на новий, вищий рівень — рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса з пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. Днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати», — сказав президент.