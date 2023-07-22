Зеленський ініціював скликання Ради Україна-НАТО через дії росії в Чорному морі
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- Костя Андрейковець
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Офіс президента / Telegram
Президент Володимир Зеленський звернувся до генсека НАТО Єнса Столтенберга через агресивні дії росії в Чорному морі і просить його невідкладно скликати Раду Україна-НАТО, започатковану 11 липня на саміті Альянсу у Вільнюсі.
Про це він розповів у відеозверненні.
Сьогодні Зеленський і Столтенберг мали телефонну розмову.
«Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема російські агресивні кроки в Чорному морі. Будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми з відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза — найменший із можливих наслідків», — розповів Зеленський.
Він додав, що обговорювали спільні кроки для розблокування «зернового» коридору.
«У нашій співпраці ми перейшли на новий, вищий рівень — рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса з пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. Днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати», — сказав президент.
- 17 липня Кремль заявив, що виходить із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська провели ракетну і дронову атаку на портову інфраструктуру Одеси, поціливши в зерновий та олійний термінали.
- 19 липня Міністерство оборони росії заявило, що від 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, будуть розглядати як «потенційних перевізників вантажів військового призначення».
- Із 21 липня всі судна, які прямують до російських або окупованих портів, Україна розглядає як цілі. У Міноборони України попередили, що ці судна вважатимуть такими, що «перевозять вантажі військового призначення з усіма відповідними ризиками». Водночас МЗС України просить партнерів виступити гарантами безпечного судноплавства в Чорному морі.