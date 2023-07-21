Politico: Угорщина виступила проти плану ЄС створити фонд військової допомоги Україні на €20 мільярдів
- Автор:
- Ліза Бровко
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Угорщина виступає проти плану Європейського Союзу створити спеціальний фонд для фінансування українського війська протягом наступних чотирьох років на суму до €20 мільярдів.
Про це пише Politico.
На зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі Угорщина заявила, що блокуватиме створення фонду, допоки Україна не видалить угорський банк OTP зі списку «спонсорів війни». Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто додав, що його країна не виділить більше грошей для Європейського фонду миру ЄС.
Пропозиція створити спеціальний фонд передбачає виділення щонайменше €5 мільярдів на рік протягом наступних чотирьох років, щоб покривати витрати країн ЄС на купівлю і поставки зброї для України та навчання українських військ.
- Європейський фонд миру створили в березні 2021 року для фінансування всіх дій спільної зовнішньої та безпекової політики, що стосуються військових і оборонних питань. Зокрема, цей фонд ЄС покликаний фінансувати зміцнення потенціалу країн, що не входять до ЄС.
- 17 травня голова МЗС Угорщини вже заявляв, що його країна блокуватиме наступні транші допомоги ЄС для України на €500 мільйонів, допоки OTP Bank у переліку спонсорів війни. Це повторилося наприкінці червня.
- 21 червня Комітет постійних представників країн ЄС схвалив збільшення Європейського фонду миру на €3,5 мільярда.
- Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції України оголосило, що внесло OTP Bank — найбільший угорський банк — до списку спонсорів війни через позицію керівництва банку продовжувати діяльність у рф. НАЗК веде перелік спонсорів війни, однак він не має жодного статусу і не призводить до будь-яких юридичних наслідків.
- Після цього Угорщина заблокувала виділення чергового траншу на €500 мільйонів з Європейського фонду миру. Він фінансує державам-членам вартість військового обладнання, яке вони передають Україні.