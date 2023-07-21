Politico: Угорщина виступила проти плану ЄС створити фонд військової допомоги Україні на €20 мільярдів

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Угорщина виступає проти плану Європейського Союзу створити спеціальний фонд для фінансування українського війська протягом наступних чотирьох років на суму до €20 мільярдів.

Про це пише Politico.

На зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі Угорщина заявила, що блокуватиме створення фонду, допоки Україна не видалить угорський банк OTP зі списку «спонсорів війни». Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто додав, що його країна не виділить більше грошей для Європейського фонду миру ЄС.

Пропозиція створити спеціальний фонд передбачає виділення щонайменше €5 мільярдів на рік протягом наступних чотирьох років, щоб покривати витрати країн ЄС на купівлю і поставки зброї для України та навчання українських військ.