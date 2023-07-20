Міноборони України: З 21 липня кораблі, які йдуть в окуповані та російські порти, вважатимуться цілями
- Автор:
- Костя Андрейковець
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ВМФ РФ / / «Бабель»
Із 21 липня всі судна, які прямують до російських або окупованих портів, будуть розглядатися як цілі. У Міноборони України попередили, що ці судна вважатимуть такими, що «перевозять вантажі військового призначення з усіма відповідними ризиками».
Відповідальність за всі ці ризики повністю лягає на російське керівництво, зауважили в Міноборони.
«Доля крейсеру «Москва» доводить, що Сили оборони України мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на морі», — заявили у відомстві.
Також через небезпеку Україна заборонила судноплавство в Північно-східній частині Чорного моря і Керч-Єнікальській протоці. Відповідну навігаційну інформацію для мореплавців уже оприлюднили.
У Міноборони зауважили, що росія свідомо підриває безпеку судноплавства в Чорному морі та продовольчу безпеку, обстрілюючи українські порти, які задіяні в «зерновій угоді».
- 17 липня Кремль заявив, що виходить із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська провели ракетну і дронову атаку на портову інфраструктуру Одеси, поціливши у зерновий та олійний термінали.
- 19 липня Міністерство оборони росії заявило, що від 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, будуть розглядати як «потенційні перевізники вантажів військового призначення».
- Наступного дня Білий дім попередив, що росія може націлитися на українські зернові вантажі, зокрема атакувати цивільні судна в Чорному морі.