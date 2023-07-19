У Польщі затримали 15 людей, яких підозрюють у намірі підірвати потяги з допомогою для України

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Reuters

Національна прокуратура і Агентство внутрішньої безпеки Польщі викрили мережу російських агентів, які планували підірвати потяги зі зброєю і гуманітарною допомогою для України.

Про це пише Gazeta Polska.

У цій справі затримали 15 людей. Це громадяни Білорусі, росії та України. Їх звинувачують у шпигунстві на користь Головного управління Генштабу Збройних сил рф (більш відомого як ГРУ).

Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. За даними журналістів, вони дистанційно отримували завдання безпосередньо з Москви, а після їх виконання забирали «винагороду» в криптовалюті (переважно біткоїнах), яку потім обмінювали на готівку.