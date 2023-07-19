Путін не поїде на саміт до Південної Африки — офіційно. Замість нього буде Лавров

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Президент росії володимир путін не поїде в серпні до Південної Африки на саміт країн БРІКС. Росію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Про це 19 липня оголосила канцелярія президента ПАР.

«За згодою сторін президент російської федерації володимир путін не братиме участі в Саміті, але рф буде представлена міністром закордонних справ Сергієм Лавровим», — заявили в Південній Африці.

Чому це важливо?

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна та уповноваженої при президенті рф з прав дитини Марії Львової-Бєлової через депортації українських дітей. Відтоді країна, яка ратифікувала Римський статут, у випадку приїзду путіна до неї, має його заарештувати. Південна Африка теж ратифікувала цей статут, тому буде змушена заарештувати путіна. Влада ПАР запевнила, що буде дотримуватись юрисдикції Міжнародного кримінального суду.

З березня країна шукала шляхи для проведення саміту. Одним із варіантів було приєднання путіна по відеозвʼязку, також розглядали можливість перенести саміт до Китаю (не ратифікував Римський статут).

Саміт БРІКС — це союз пʼяти країн: Бразилії, росії, Індії, Китаю та ПАР.