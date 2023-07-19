Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина попросять ЄС продовжити заборону на імпорт українського зерна
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина звернуться до Європейського Союзу з проханням продовжити заборону імпорту українського зерна.
Про це агентству Reuters повідомив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.
Він сказав, що більшість із пʼяти членів дотримуються думки, що заборона має діяти до 31 грудня.
Євросоюз у травні дозволив пʼяти країнам заборонити внутрішні продажі української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника, дозволивши при цьому транзит цих вантажів на експорт до інших країн, зокрема до інших країн ЄС. Дія цієї заборони завершується 15 вересня.
«Очевидно, що Україна, враховуючи її розміри та все, що вона виробляє й експортує до Європи, засмучує ринок. Така сама ситуація з курячим мʼясом, яйцями, медом», — сказав Надь.
Після початку повномасштабної війни Євросоюз скасував всі тарифи та квоти на транзит українського зерна. Фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили сотні мільйонів євро через наплив українського зерна на їхні ринки.
- Уже 15 квітня Польща заборонила ввозити зерно та інше продовольство з України, також там вирішили ввести заборону на їх транзит. Згодом про заборону імпорту заявили в Угорщині та Словаччині. Єврокомісія вирішила виділити додаткові €100 мільйонів для допомоги фермерам, які зазнали збитків.
- 2 травня Європейська комісія офіційно тимчасово до червня заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України, потім заборону продовжили до 15 вересня 2023 року. У цей період згадані товари можуть імпортуватись у всі держави ЄС, окрім Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Водночас через їхню територію може здійснюватися транзит української продукції.