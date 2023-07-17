Швеція виділить понад $584 мільйони Україні для відновлення та реалізації реформ
- Автор:
- Ліза Бровко
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Unsplash
Уряд Швеції вирішив виділити $584 мільйони для України, щоб підтримати її відновлення, а також забезпечити реалізацію реформ. Нова стратегія співпраці розрахована до 2027 року.
Про це пише пресслужба шведського уряду й наголошує, що це наймасштабніша в історії Швеції стратегія двосторонньої допомоги для розвитку.
Загалом стратегія охоплює пʼять основних сфер:
- відновлення (пріоритет на критичну інфраструктуру, основні соціальні послуги, реабілітацію);
- зелений перехід і сталий розвиток;
- інклюзивний економічний розвиток, підприємництво й торгівля;
- безпека й стабільність;
- права людини, демократія, верховенство права і гендерна рівність.
Стратегія має посприяти інтеграції України в ЄС, посилити стійкість і економічне зростання.
- Швеція доєдналася до декларації G7 про підтримку України. Це також зробили Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія і Португалія.
- Наприкінці червня уряд Швеції представив новий пакет допомоги Україні для гуманітарних потреб і відбудови на суму €32,51 мільйона.