Іран повертає на вулиці поліцію моралі. Вона пильнуватиме, щоб жінки носили хіджаб

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Reuters / «Бабель»

В Ірані офіційно відновлює роботу поліція моралі, яка слідкуватиме за тим, аби жінки на вулицях носили хіджаб.

Про це повідомляє Bloomberg.

Поліцейські загони патрулюватимуть вулиці пішки та на фургонах по всій країні, починаючи з 16 липня, «щоб вжити заходів проти тих, хто продовжує ігнорувати наслідки відхилення від норм в одязі».

Фургони поліції моралі прибрали з вулиць протягом декількох місяців після того, як у вересні 2022 року загинула дівчина, яку затримала поліція моралі через «неналежний» хіджаб.

У квітні начальник іранської поліції заявив, що у жінок будуть конфісковувати машини, починати щодо них судовий процес, якщо камери спостереження зафіксують, що вони перебувають без хіджабу у своїх автомобілях.

Відповідно до ісламського закону шаріату, запровадженого в Ірані після революції 1979 року, жінки зобовʼязані покривати волосся та носити довгий одяг вільного крою, щоб приховати свою фігуру. Порушницям загрожує публічна догана, штраф або арешт.