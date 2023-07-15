Медіа: До Білорусі прибула колона «ПВК Вагнера»

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У Білорусі помітили велику колону легкових і вантажних автомобілів із номерами «Л/ДНР». Імовірно, це колона «ПВК Вагнера», яка вночі вʼїхала до Білорусі з росії в районі Кричева.

Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

За її даними, автівки проїхали через Рогачов у бік Бобруйська, потім попрямували на Осиповичі. Маршрут вказує на те, що колона ПВК «Вагнер» рухається до наметового табору в селі Цель. Ось орієнтовний маршрут:

Повідомляють, що в колоні щонайменше 60 авто, серед них мінімум 10 фур, три автобуси, УАЗи та інші. Машини супроводжує білоруська ДАІ.