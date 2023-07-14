Міністр оборони Британії Бен Воллес прокоментував свої слова щодо «недостатньої вдячності України»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прокоментував свої слова після саміту НАТО, коли заявив, що Україна має більше дякувати партнерам.
Свою позицію написав у Facebook 14 липня.
«Я говорив, що Україні необхідно іноді визнавати, що в багатьох країнах і деяких парламентах немає такої сильної підтримки, як у Великій Британії. Це був коментар не про уряди, а про громадян і депутатів міжнародної спільноти», — написав Воллес.
Також щодо слів про Amazon, то Воллес уточнив, що це його фраза ще з 2022 року і вона стосувалась того, що відносини Британії з Україною мають не «транзакційний», а скоріше «партнерський характер».
Що сталось?
Після саміту НАТО у Вільнюсі агентство Bloomberg писало, що деякі лідери розлютилися через критику Володимира Зеленського в соцмережах у перший день саміту у Вільнюсі 11 липня. Увечері того ж дня на спільній вечері, коли Джо Байден пішов, президента України закликали «охолонути та подивитися на повний пакет, нові зобов’язання щодо членства і гарантії».
Тоді ж Воллес заявив, що Україна має більше дякувати партнерам. Зеленський потім запевняв, що Україна дуже вдячна народу Британії, усім дотичним до допомоги прем’єрам і особисто Воллесу.
- 11 липня на саміті НАТО генсек Єнс Столтернберг заявив, що Україна отримає запрошення до НАТО, коли на це погодяться всі союзники та будуть виконані умови. Насамперед це боротьба з корупцією, реформи з модернізації інститутів держуправління (включно із сектором безпеки та оборони), сумісність зі стандартами НАТО і кінець війни. Крім цього, Альянс скасував ПДЧ для України.
- 12 липня країни «Великої сімки» погодили спільну Декларацію підтримки України — це загальний документ (ось текст). Наступний крок — укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Кожна з країн працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобовʼязаннями і домовленостями у сфері безпеки. У разі майбутнього збройного нападу з боку росії країни мають негайно провести консультації з Україною, щоб визначити відповідні подальші кроки.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після Вільнюсу шлях України до НАТО став коротшим, але не швидшим. Також, за його словами, Україну влаштує будь-яка модель, що не буде альтернативою її членству в НАТО. Зеленський назвав результати саміту НАТО гарними, «але якби було запрошення до НАТО — вони були б ідеальними».