Міністр оборони Британії Бен Воллес прокоментував свої слова щодо «недостатньої вдячності України»

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прокоментував свої слова після саміту НАТО, коли заявив, що Україна має більше дякувати партнерам.

Свою позицію написав у Facebook 14 липня.

«Я говорив, що Україні необхідно іноді визнавати, що в багатьох країнах і деяких парламентах немає такої сильної підтримки, як у Великій Британії. Це був коментар не про уряди, а про громадян і депутатів міжнародної спільноти», — написав Воллес.

Також щодо слів про Amazon, то Воллес уточнив, що це його фраза ще з 2022 року і вона стосувалась того, що відносини Британії з Україною мають не «транзакційний», а скоріше «партнерський характер».

Що сталось?

Після саміту НАТО у Вільнюсі агентство Bloomberg писало, що деякі лідери розлютилися через критику Володимира Зеленського в соцмережах у перший день саміту у Вільнюсі 11 липня. Увечері того ж дня на спільній вечері, коли Джо Байден пішов, президента України закликали «охолонути та подивитися на повний пакет, нові зобов’язання щодо членства і гарантії».

Тоді ж Воллес заявив, що Україна має більше дякувати партнерам. Зеленський потім запевняв, що Україна дуже вдячна народу Британії, усім дотичним до допомоги прем’єрам і особисто Воллесу.