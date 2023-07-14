Президент Туреччини: путін погодився з необхідністю продовжити «зернову угоду»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Reuters / «Бабель»
Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що путін погодився з ним про необхідність продовжити «зернову угоду». Він сподівається, що угоду буде продовжено після 17 липня, коли спливає термін її дії.
Як передають AFP і Reuters, про це він коротко сказав журналістам, не уточнивши деталі розмови з президентом росії.
Сьогодні путін у коментарі російським ЗМІ заявив: «Ми подумаємо, як вчинити. Кілька днів у нас є». Він додав, що росія може призупинити участь в угоді, але якщо будуть виконані умови Москви, то «її буде відновлено».
- Financial Times писала, що Євросоюз може підключити до SWIFT дочірню компанію Россільгоспбанку, щоб рф продовжила угоду й водночас могла здійснювати операції із зерном і добривами. Ідею створити «дочку» озвучила Москва під час переговорів за участі представників ООН.
- Напередодні генсек ООН запропонував росії продовжити «зернову угоду» в обмін на повернення Россільгоспбанку до міжнародної системи платежів SWIFT. Це була одна з головних вимог Кремля щодо угоди, продовжувати яку вона «не бачила підстав».