Верховна Рада попросила президента Грузії помилувати Саакашвілі

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Рада звернулася до президента Грузії Саломе Зурабішвілі та парламентів країн-членів ЄС із проханням помилувати третього президента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

За відповідний законопроєкт № 9491 проголосували 285 нардепів.

Депутати закликали президента Грузії Саломе Зурабішвілі надати уповноваженому Ради з прав людини Дмитру Лубінцю доступ до Саакашвілі та попросили помилувати його, враховуючи тяжкий фізичний стан.

Також Рада звернулася до парламентів країн-членів ЄС із проханням ухвалити відповідні рішення щодо необхідності помилування Саакашвілі.