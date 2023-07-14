Верховна Рада ухвалила закон про зміну святкових дат

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Верховна Рада України

Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт про зміну дати святкових днів, поданий президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За це рішення проголосував 241 народний депутат.

Відтепер в Україні святкуватимуть:

25 грудня — Різдво Христове (замість 7 січня).

15 липня — День Української Державності (замість 28 липня). Він вшановує памʼять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого.

1 жовтня — День захисників і захисниць України (замість 14 жовтня). Свято повʼязане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

За словами Железняка, президент підпише цей закон після 28 липня, тому цього року День Української Державності святкуватимуть ще 28 липня.