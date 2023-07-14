Верховна Рада ухвалила закон про зміну святкових дат
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Верховна Рада України
Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт про зміну дати святкових днів, поданий президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.
За це рішення проголосував 241 народний депутат.
Відтепер в Україні святкуватимуть:
- 25 грудня — Різдво Христове (замість 7 січня).
- 15 липня — День Української Державності (замість 28 липня). Він вшановує памʼять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого.
- 1 жовтня — День захисників і захисниць України (замість 14 жовтня). Свято повʼязане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.
За словами Железняка, президент підпише цей закон після 28 липня, тому цього року День Української Державності святкуватимуть ще 28 липня.
- 30 грудня 2022 у додатку «Дія» завершилось голосування щодо дати святкування Різдва. Більшість опитаних обрали 25 грудня.
- 24 травня 2023 року на архієрейському соборі Православна церква України (ПЦУ) вирішила перейти на Новоюліанський календар, але зберегти за парафіями та монастирями право святкувати церковні свята за старим Юліанським календарем. Тож Різдво святкуватиметься 25 грудня, а не 7 січня, Покрова — 1 жовтня, Водохреще — 6 січня, а День святого Миколая — 6 грудня. Зміни, однак, не торкнуться Великодня та Трійці.