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Верховна Рада ухвалила закон про зміну святкових дат

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Верховна Рада України

Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт про зміну дати святкових днів, поданий президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За це рішення проголосував 241 народний депутат.

Відтепер в Україні святкуватимуть:

За словами Железняка, президент підпише цей закон після 28 липня, тому цього року День Української Державності святкуватимуть ще 28 липня.