NOS: Нідерланди заборонили чиновникам використовувати AliExpress і «ВКонтакте» через загрозу шпигунства
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
У Нідерландах державним службовцям заборонили використовувати низку мобільних застосунків з Китаю, росії, Ірану та Північної Кореї через загрозу шпигунства.
Про це повідомляє видання NOS із посиланням на джерела.
Окрім TikТok, який заборонили раніше, це рішення розповсюджується на китайський інтернет-магазин Aliexpress, чат-застосунок Wechat, програму для редагування відео CapCut і російську соцмережу «Вконтакте».
Нідерландський уряд вважає, що іноземці можуть використовувати ці програми для доступу до даних користувачів. Серед іншого, спецслужби можуть зацікавитися списками контактів, місцезнаходженням користувачів, фотографіями та документами на їхніх пристроях.
Джерела NOS повідомили, що в чорному списку Нідерландів загалом опинилися десять мобільних застосунків.
- Користуватися TikTok заборонено держслужбовцям США, Канади, Великої Британії, ЄС, Нової Зеландії та Індії. Співробітники НАТО теж зобовʼязані видалити застосунок з робочих пристроїв.
- Журнал Forbes писав, що ФБР і Мінʼюст США почали розслідування проти ByteDance через стеження за журналістами американських видань за допомогою TikTok. Прокуратура штату Вірджинія запросила у ByteDance інформацію про спроби отримати доступ до персональних даних журналістів, а ФБР вже провело кілька допитів.
- США розглядали заборону TikTok на своїй території, якщо китайські власники не відмовляться від своїх часток у компанії. Штат Монтана став першим у США, який законодавчо заборонив застосунок TikTok. Відповідний закон підписав губернатор Грег Джіанфорте.