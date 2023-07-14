NOS: Нідерланди заборонили чиновникам використовувати AliExpress і «ВКонтакте» через загрозу шпигунства

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У Нідерландах державним службовцям заборонили використовувати низку мобільних застосунків з Китаю, росії, Ірану та Північної Кореї через загрозу шпигунства.

Про це повідомляє видання NOS із посиланням на джерела.

Окрім TikТok, який заборонили раніше, це рішення розповсюджується на китайський інтернет-магазин Aliexpress, чат-застосунок Wechat, програму для редагування відео CapCut і російську соцмережу «Вконтакте».

Нідерландський уряд вважає, що іноземці можуть використовувати ці програми для доступу до даних користувачів. Серед іншого, спецслужби можуть зацікавитися списками контактів, місцезнаходженням користувачів, фотографіями та документами на їхніх пристроях.

Джерела NOS повідомили, що в чорному списку Нідерландів загалом опинилися десять мобільних застосунків.