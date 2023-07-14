Пентагон: «ПВК Вагнера» наразі не воює в Україні
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Reuters
Найманці «ПВК Вагнера» наразі не беруть істотної участі у війні росії проти України.
Про це заявив речник Пентагону, бригадний генерал Патрик Райдер.
«На нинішньому етапі ми не бачимо, що сили «ПВК Вагнера» беруть суттєву участь у бойових діях в Україні», — сказав він на брифінгу.
Міністерство оборони росії 12 липня повідомило, що «вагнерівці» завершують передачу зброї регулярній армії рф.
Райдер також підтвердив, що до України вже прибули касетні боєприпаси зі США. Про те, що Україна вже отримала від Штатів касетні боєприпаси, говорив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський. Він заявив, що Сили оборони України ще не використовували їх.
- Після невдалого заколоту 23—24 червня власник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин, найімовірніше, потрапив до Білорусі, про що домовлялись Лукашенко і путін. Бійцям «ПВК Вагнера» офіційно запропонували три варіанти: їхати до Білорусі, де їм вже, можливо, готують табір, іти додому або підписувати контракт із Міноборони.
- The Wall Street Journal писала, що російська влада вирішила контролювати діяльність «ПВК Вагнера» і за кордоном. Кремль оголосив владі Сирії, ЦАР і Малі, що взяв найманців під свій контроль.
- 29 червня очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що «ПВК Вагнера» більше не воюватиме в Україні.