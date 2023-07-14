Пентагон: «ПВК Вагнера» наразі не воює в Україні

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Reuters

Найманці «ПВК Вагнера» наразі не беруть істотної участі у війні росії проти України.

Про це заявив речник Пентагону, бригадний генерал Патрик Райдер.

«На нинішньому етапі ми не бачимо, що сили «ПВК Вагнера» беруть суттєву участь у бойових діях в Україні», — сказав він на брифінгу.

Міністерство оборони росії 12 липня повідомило, що «вагнерівці» завершують передачу зброї регулярній армії рф.

Райдер також підтвердив, що до України вже прибули касетні боєприпаси зі США. Про те, що Україна вже отримала від Штатів касетні боєприпаси, говорив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський. Він заявив, що Сили оборони України ще не використовували їх.