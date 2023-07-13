Європарламент схвалив план збільшення виробництва боєприпасів
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- Анна Холоднова
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Adobe Stock / NA
Європарламент схвалив план зі збільшення виробництва боєприпасів. Його мета — прискорити доставку боєприпасів і ракет в Україну та допомогти державам-членам поповнити свої арсенали.
Про це повідомляє пресслужба Європейського парламенту.
Це рішення мобілізує з бюджету Євросоюзу €500 мільйонів для нарощування потужностей виробництва боєприпасів типу «земля — земля», артилерійських снарядів і ракет.
За відповідний законопроєкт проголосували 505 євродепутатів. Проти були 56, 21 утримався. Тепер план має схвалити Рада ЄС.
- Ця угода реалізує третій напрям плану, який раніше погодила Рада ЄС.
- 7 липня Рада ЄС попередньо домовилася з Європарламентом щодо закону про підтримку виробництва боєприпасів.