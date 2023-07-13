Нідерланди приєднаються до гарантій безпеки для України від G7

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Нідерланди приєднаються до ініціативи G7 щодо гарантій безпеки для України.

Про це 13 липня оголосив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра.

«Я вітаю Декларацію G7 про підтримку України, включно з оголошеними заходами безпеки. Нідерланди приєднаються до цієї ініціативи та сприятимуть цим заходам безпеки для України в тісній співпраці з міжнародними партнерами», — повідомив Гукстра.

Декларацію також підтримали Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія.