Туреччина відкладає ратифікацію заявки Швеції на вступ в НАТО до жовтня

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Президент Туреччини Реджеп Ердоган на полях саміту НАТО у Вільнюсі заявив, що турецкий парламент не ратифікує заявку Швеції на членство в Альянсі до жовтня, оскільки він до того часу не засідатиме.

Про це пише агентство Anadolu.

За його словами, протягом цього часу країни «будуть посилювати співпрацю в боротьбі з тероризмом із двостороннім механізмом безпеки», створеному на рівні турецьких і шведських міністерств.