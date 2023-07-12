Канада надасть Україні нову військову допомогу. Вона включає камери для дронів, обладнання для зведення мостів та інше
- Автор:
- Ліза Бровко
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Офіс президента / Telegram
За результатами саміту НАТО у Вільнюсі в офісі премʼєра Канади Джастіна Трюдо заявили, що Україна отримає новітні камери для безпілотників та іншу військову допомогу, передає Укрінформ.
Зазначається, що Канада передасть камери для дронів на прямий запит від України. Також вона виділить майже $37,5 мільйона на іншу військову допомогу: пальне, обладнання для мостозведення, сухпайки та аптечки.
Водночас Канада спрямує $2 мільйони на зміцнення кібернетичної оборони України.
- На саміті НАТО, який проходив 11—12 липня у Вільнюсі, Україна отримала гарантії безпеки від країн «Великої сімки», до яких входить і Канада.
- Президент Зеленський домовився із премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо про бронетехніку, із канцлером Німеччини Олафом Шольцом — про додаткові пускові установки Patriot і ракети для них, а з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі — про 30 бронетранспортерів Bushmaster, які стануть частиною «нового потужного оборонного пакета». Із премʼєром Нідерландів Зеленський домовився про початок підготовки пілотів F-16 із серпня і «внесок у зміцнення» української ППО й артилерії. Також Нідерланди підтримали гарантії безпеки для України на шляху до НАТО.