Канада надасть Україні нову військову допомогу. Вона включає камери для дронів, обладнання для зведення мостів та інше

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За результатами саміту НАТО у Вільнюсі в офісі премʼєра Канади Джастіна Трюдо заявили, що Україна отримає новітні камери для безпілотників та іншу військову допомогу, передає Укрінформ.

Зазначається, що Канада передасть камери для дронів на прямий запит від України. Також вона виділить майже $37,5 мільйона на іншу військову допомогу: пальне, обладнання для мостозведення, сухпайки та аптечки.

Водночас Канада спрямує $2 мільйони на зміцнення кібернетичної оборони України.