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На саміті НАТО погодили заяву щодо гарантій безпеки для України. Текст

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Країни «Великої сімки» погодили Спільну декларацію підтримки України. Про це 12 липня повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Сама декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок — укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.

Ключовою тезою Декларації є підтвердження факту, що безпека України є складовою безпеки Євроатлантичного регіону. Цю тезу підкріплює згадка про майбутнє членство України в НАТО.

Гарантії безпеки передбачатимуть:

Єрмак наголосив, що цей документ відкритий, він дає можливість іншим країнам, що не входять до G7, долучитися до гарантій безпеки. Декларація — перший документ, який символізує наявність «парасольки» у вигляді гарантій безпеки.

Агентство AFP отримало доступ до документа G7. У ньому зазначається, що країни прагнутимуть домовитися про надання українським силам «сучасної військової техніки для суші, повітря та моря».

«Це означатиме пріорититетну увагу Протиповітряній обороні, артилерії та далекобійній зброї, бронетехніці та іншим ключовим можливостям, таким як бойова авіація», — йдеться в заяві.

Держави заявили, що запропонують оперативно надати військову та фінансову допомогу Україні в разі майбутнього збройного нападу росії. Вони також прагнутимуть накласти на росію економічні та інші витрати, якщо вона розпочне нову війну після завершення цієї.

О 17:12 Офіс президента опублікував текст декларації.