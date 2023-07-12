На саміті НАТО погодили заяву щодо гарантій безпеки для України. Текст
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Країни «Великої сімки» погодили Спільну декларацію підтримки України. Про це 12 липня повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Сама декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок — укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.
Ключовою тезою Декларації є підтвердження факту, що безпека України є складовою безпеки Євроатлантичного регіону. Цю тезу підкріплює згадка про майбутнє членство України в НАТО.
Гарантії безпеки передбачатимуть:
- Допомогу Україні в захисті себе та упередженні нової агресії. Ідеться, зокрема, про постачання зброї, підтримку в розбудові військово-промислового комплексу, навчання, співпрацю в галузі розвідки та кібербезпеки. Також країни-гаранти допомагатимуть підвищенню стабільності української економіки й енергетики та надаватимуть технічну і фінансову допомогу.
- Заходи на випадок нової агресії, які передбачають негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни.
- Підтримку в притягненні рф до відповідальності за агресію і кроки економічного та юридичного характеру, спрямовані на покарання росії та збільшення її витрат на війну. Серед них — подальше посилення санкційного тиску, заморожування активів, створення механізмів стягнення репарацій, судове переслідування винних у злочинах проти України й українців згідно з нормами міжнародного права.
- Подальшу підтримку демократичного розвитку України.
Єрмак наголосив, що цей документ відкритий, він дає можливість іншим країнам, що не входять до G7, долучитися до гарантій безпеки. Декларація — перший документ, який символізує наявність «парасольки» у вигляді гарантій безпеки.
Агентство AFP отримало доступ до документа G7. У ньому зазначається, що країни прагнутимуть домовитися про надання українським силам «сучасної військової техніки для суші, повітря та моря».
«Це означатиме пріорититетну увагу Протиповітряній обороні, артилерії та далекобійній зброї, бронетехніці та іншим ключовим можливостям, таким як бойова авіація», — йдеться в заяві.
Держави заявили, що запропонують оперативно надати військову та фінансову допомогу Україні в разі майбутнього збройного нападу росії. Вони також прагнутимуть накласти на росію економічні та інші витрати, якщо вона розпочне нову війну після завершення цієї.
О 17:12 Офіс президента опублікував текст декларації.
- 11 липня на саміті НАТО генсек Єнс Столтернберг заявив, що Україна отримає запрошення до НАТО, коли на це погодяться всі союзники та будуть виконані умови. Головним чином — це боротьба з корупцією, реформи з модернізації інститутів держуправління (включно із сектором безпеки та оборони), сумісність зі стандартами НАТО і кінець війни. Крім цього, Альянс скасував ПДЧ для України.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після Вільнюсу шлях України до НАТО став коротшим, але не швидшим. Також, за його словами, Україну влаштує будь-яка модель, що не буде альтернативою її членству в НАТО.
- 12 липня Зеленський назвав результати саміту НАТО гарними, «але якби було запрошення до НАТО — вони були б ідеальні».