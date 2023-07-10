Reuters: Країни НАТО узгодили регіональні оборонні плани на випадок нападу Росії

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Reuters

Союзники НАТО 10 липня досягли угоди щодо оборонних планів з детальним описом того, як альянс відреагує на напад росії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на пʼятьох дипломатів.

Викладаючи свої регіональні плани, НАТО дасть країнам вказівки щодо того, як модернізувати свої сили та матеріально-технічне забезпечення.

Необхідність фінансувати реалізацію цієї угоди є однією з причин, через яку лідери мають намір підвищити показник військових витрат Альянсу — поточна мета у 2% від національного ВВП буде мінімальною вимогою.

За оцінками офіційних осіб НАТО, для повної реалізації планів знадобиться кілька років, хоча вони наголошують, що за потреби альянс може негайно розпочати бій.

До цього ухвалення угоди блокувала Туреччина через формулювання щодо Кіпру.

Протягом десятиліть НАТО не бачила потреби у великомасштабних оборонних планах, оскільки Альянс відчував, що пострадянська росія більше не становить реальної загрози.