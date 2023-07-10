У Херсонській області стартує програма «Пліч-о-пліч». Інші регіоні допоможуть відбудувати область після підриву Каховської ГЕС
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Стас Козлюк / «Бабель»
У Херсонській області стартує ініціатива президента «Пліч-о-пліч» — інші регіоні допоможуть відбудувати регіон після того, як 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС.
Про це 10 липня повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба.
У межах «Пліч-о-пліч» 15 областей допоможуть відновити житло і критичну інфраструктуру у 26 населених пунктах Херсонської області. Насамперед будуть відновлювати будинки родинам військових, родинам загиблих військових, мамам із дітьми, літнім людям, а також обʼєкти критичної інфраструктури.
У регіоні планують загалом відбудувати понад 3,5 тисячі обʼєктів. Рівненська область допоможе відновити села Кочубеївської громати, Хмельницька — Високопілля, а Черкаська область — Іванівку та Новопетрівку.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку. На неокупованій частині області загинула 21 людина, на окупованій — 55 (скільки насправді — невідомо). Збитки від підриву Каховської ГЕС становлять понад $2 мільярди.