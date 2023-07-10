В НАТО домовилися скасувати План дій щодо членства для майбутнього вступу України в Альянс
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що союзники по НАТО після перемовин вирішили усунити ПДЧ зі шляху України до Альянсу.
Відсутність плану дій щодо членства в НАТО полегшить вступ України до блоку.
План дій щодо членства (ПДЧ) — це програма НАТО, до якої приймають країни-кандидати на вступ. Її схвалили в 1999 році, відтоді через неї пройшли 11 країн Європи. Але минулого року Альянс запросив Фінляндію та Швецію до НАТО без ПДЧ — тому Україна теж наполягала на тому, щоб обійти цю програму.
CNN раніше повідомляв, що Байден та його команда ведуть важливу розмову з іншими членами НАТО про те, як і коли Україна зможе приєднатися. 16 червня канал CNN із посиланням на джерело повідомив, що Байден не проти усунути одну з перешкод для вступу України до НАТО. Наприклад, він був би готовий відмовитися від Плану дій щодо членства (ПДЧ) для України — це «програма консультацій, допомоги та практичної підтримки з урахуванням індивідуальних потреб країн, які бажають вступити в Альянс». Це процес, який інші країни повинні були зробити для вступу до НАТО.
Видалення пункту про ПДЧ буде невеликим кроком, який полегшить вступ. України до НАТО. Байдену його запропонував генсек Альянсу Єнс Столтенберг.
- Голова МЗС Дмитро Кулеба сказав, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Альянс повинен ухвалити політичне рішення: представити графік вступу України або зобовʼязатися зробити це до кінця року, аби це стало сигналом для росії. На липневий саміт приїде і президент Володимир Зеленський — він прийняв запрошення.
- За даними газети The Financial Times, США, Німеччина й Угорщина опираються спробам Польщі та країн Балтії запропонувати Україні план щодо членства в НАТО на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі.