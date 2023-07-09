WSJ: Польща таємно надала Україні гелікоптери Мі-24

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Польща нещодавно надала Силам оборони України ударні гвинтокрили радянського виробництва Мі-24. Ідеться про орієнтовно десяток літаків.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на слова людей, обізнаних з питанням передачі авіації.

Поставки основного штурмового гелікоптера країн соцтабору на потреби українських військових Польща попередньо не оголошувала.

Мі-24 — радянський гелікоптер підтримки піхоти (ударний гелікоптер). Він перебуває на озброєнні багатьох країн, зокрема України.