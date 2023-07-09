WSJ: Польща таємно надала Україні гелікоптери Мі-24
- Автор:
- Ліза Бровко
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Wikimedia
Польща нещодавно надала Силам оборони України ударні гвинтокрили радянського виробництва Мі-24. Ідеться про орієнтовно десяток літаків.
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на слова людей, обізнаних з питанням передачі авіації.
Поставки основного штурмового гелікоптера країн соцтабору на потреби українських військових Польща попередньо не оголошувала.
Мі-24 — радянський гелікоптер підтримки піхоти (ударний гелікоптер). Він перебуває на озброєнні багатьох країн, зокрема України.
- 11 травня стало відомо, що Польща передала Україні 14 винищувачів МіГ-29 у межах польської військової допомоги.
- Польща і Словаччина домовилися створити коаліцію країн для передачі Україні бойових літаків. Країни погодилися передати Києву винищувачі МіГ-29, такі є на озброєнні українських Військово-повітряних сил.
- 3 квітня Польща оголосила про передачу Україні перших кількох МіГ-29, але точну кількість не називала. Тепер відомо, що їх було чотири. Після візиту Володимира Зеленського до польського президента Анджея Дуди оголосили про передачу ще десяти винищувачів.