У Львівській громаді всі укриття мають бути відчинені цілодобово. Це рішення комісії з надзвичайних ситуацій
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Євгенія Кожебаткіна
Після нічної ракетної атаки росіян на Львів мешканці міста поскаржилися на щонайменше десять зачинених укриттів. Через це комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення, що всі укриття Львівської громади повинні бути відчинені цілодобово.
Про це пише мер Львова Андрій Садовий.
За його словами, неможливо забезпечити, щоб кожне сховище відчиняли під час повітряної тривоги, тому їх забороняють зачиняти.
Власники будівель, де є укриття, мають обрати відповідальних, які напрацюють схему, як гарантувати цілодобовий доступ до обʼєктів цивільного захисту.
«Це рішення остаточне і обговоренню не підлягає», — наголосив Садовий.
- Уночі 6 липня росіяни обстріляли Львів і влучили в житловий будинок. Щонайменше пʼятеро людей загинули, 40 поранені. Розбір завалів триває.
- Після трагедії 1 червня в Києві (троє людей загинули через зачинене укриття) у країні почалися перевірки укриттів. У деяких областях (ось список) визнали незадовільним стан укриттів. Місцевій владі доручили притягнути до дисциплінарної відповідальності винних у цьому посадовців. Загалом місцеві та обласні адміністрації мають наростити кількість укриттів (збудувати нові, спорудити мобільні укриття, пристосувати підземні споруди), аби доступ до них мали 100% населення.