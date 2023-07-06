Bloomberg: Зеленський зустрінеться з Ердоганом, щоб обговорити «зернову угоду»

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Президент України Володимир Зеленський має зустрітися з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити закінчення терміну дії «зернової угоди» і можливості для її продовження.

Про це пише Bloomberg з посиланням на неназваних офіційних осіб.

За даними співрозмовників агентства, очікується, що Ердоган прийме Зеленського в Стамбулі в пʼятницю, 7 липня.

Зупинка «зернової угоди» може збільшити світові ціни на продукти харчування, враховуючи важливість України як експортера зерна. Дія угоди закінчується 17 липня, росія тим часом каже, що підстав для продовження «зернової угоди» немає.

У минулому році пролонгації угоди сприяла саме Туреччина.

Однією з ключових вимог росії щодо продовження роботи зернового коридору є повернення Россільгоспбанку до банківської системи SWIFT. Інші вимоги включають доступ до портів, відновлення роботи аміакопроводу «Тольятті — Одеса», а також розблокування активів і рахунків російських компаній, які займаються експортом продуктів харчування та добрив.

ЄС розглядає пропозицію дозволити Россільгоспбанку створити дочірню компанію, яка б обʼєдналася з глобальною фінансовою мережею. Це питання обговорювали лідери ЄС на саміті в Брюсселі минулого тижня як потенційний засіб переконати Москву продовжити угоду.

Із 17 травня «зернову угоду» між ООН, Україною, Туреччиною та росією продовжили на два місяці. Уже в червні рф почала блокувати угоду і не реєструвала кораблі на вхід до портів України.