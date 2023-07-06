У Києві добудували Дарницький міст
- Автор:
- Ліза Бровко
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У Києві завершили будівництво Дарницького мосту і відкрили рух двома новозбудованими зʼїздами — у бік мосту Патона й Осокорків.
Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.
Відкриття зʼїздів/заїздів дозволить організувати пряме сполучення між житловою забудовою Осокорків і Позняків та платформою Kyiv City Express і Березняками. Коли відкриють усі смуги, пропускна здатність моста становитиме 35 тисяч автомобілів на добу.
Будівництво Дарницького мосту перезапустили у 2021 році (почали будувати його у 2004 році), але через повномасштабне вторгнення рф роботи призупиняли до травня 2022 року.
- Дарницький міст — комбінований залізнично-автомобільний переїзд через річку Дніпро в Києві, який було споруджено у 2004—2011 роках. Він складається з двох залізничних колій та автодороги на шість смуг (по три в кожному напрямку). Увесь міст майже зданий в експлуатацію, окрім лівобережних заїздів і зʼїздів з мосту на Дніпровську набережну, будівництво яких призупинено. Час здачі невідомий.
- У березні 2021 року Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) та «Укрзалізниця» підписали меморандум щодо завершення будівництва Дарницького мосту в Києві. Кабінет міністрів виділив 500 мільйонів гривень на завершення будівництва Дарницького мосту в Києві.
- У жовтні 2021 року філія «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» підписала контракт з компанією «Автострада» на 1,15 мільярда гривень щодо завершення будівництва Дарницького мосту в Києві. Сам міст перебуває на балансі «Укрзалізниці».