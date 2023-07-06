Четверте липня стало найспекотнішим днем за всю історію спостережень

Новини

Getty Images / «Бабель»

Вівторок 4 липня став найспекотнішим днем у світі за історію спостережень, побивши рекорд понеділка. Науковці припускають, що липень цього року буде найтеплішим місяцем за всю історію.

Про це повідомив Національний центр екологічного прогнозування США (NCEP).

Так, 4 липня середня глобальна температура повітря становила 17,18 °C, перевищивши рекорд у 17,01 °C 3 липня. До початку цього тижня найспекотніший день за всю історію спостережень був у 2016 році, коли середня глобальна температура досягла 16,92 °C.

Всесвітня метеорологічна організація підтвердила, що Ель-Ніньо повернувся — це екстремальні температури води й атмосферного тиску, що тривають близько шести місяців. Феномен Ель-Ніньйо полягає в різкому підвищенні температури (на 5—9 °C) поверхневого шару води на сході Тихого океану. Ель-Ніньйо є явищем планетарного масштабу і прямо чи опосередковано впливає на погоду на значній частині Землі.

«Ель-Ніньйо ще не досяг піку, а літо в північній півкулі все ще в розпалі, тому не дивно, якщо рекорд буде знову побитий найближчими днями або тижнями», — сказав доктор Пауло Чеппі, викладач кліматології в Інституті Грентема Імперського коледжу Лондону.

Хвилі тепла спостерігають у різних частинах світу. Метеорологічне бюро повідомило, що червень у Великій Британії був найспекотнішим за всю історію. У деяких частинах Китаю була стійка хвиля тепла з температурою понад +35 °C, а в Північній Африці — близько +50 °C.

Навіть в Антарктиді, де зараз зима, реєструють аномально високі температури. Антарктична дослідницька станція імені Академіка Вернадського на Аргентинських островах нещодавно побила рекорд температури липня, показавши +8,7 °C.