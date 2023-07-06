Четверте липня стало найспекотнішим днем за всю історію спостережень
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Вівторок 4 липня став найспекотнішим днем у світі за історію спостережень, побивши рекорд понеділка. Науковці припускають, що липень цього року буде найтеплішим місяцем за всю історію.
Про це повідомив Національний центр екологічного прогнозування США (NCEP).
Так, 4 липня середня глобальна температура повітря становила 17,18 °C, перевищивши рекорд у 17,01 °C 3 липня. До початку цього тижня найспекотніший день за всю історію спостережень був у 2016 році, коли середня глобальна температура досягла 16,92 °C.
Всесвітня метеорологічна організація підтвердила, що Ель-Ніньо повернувся — це екстремальні температури води й атмосферного тиску, що тривають близько шести місяців. Феномен Ель-Ніньйо полягає в різкому підвищенні температури (на 5—9 °C) поверхневого шару води на сході Тихого океану. Ель-Ніньйо є явищем планетарного масштабу і прямо чи опосередковано впливає на погоду на значній частині Землі.
«Ель-Ніньйо ще не досяг піку, а літо в північній півкулі все ще в розпалі, тому не дивно, якщо рекорд буде знову побитий найближчими днями або тижнями», — сказав доктор Пауло Чеппі, викладач кліматології в Інституті Грентема Імперського коледжу Лондону.
Хвилі тепла спостерігають у різних частинах світу. Метеорологічне бюро повідомило, що червень у Великій Британії був найспекотнішим за всю історію. У деяких частинах Китаю була стійка хвиля тепла з температурою понад +35 °C, а в Північній Африці — близько +50 °C.
Навіть в Антарктиді, де зараз зима, реєструють аномально високі температури. Антарктична дослідницька станція імені Академіка Вернадського на Аргентинських островах нещодавно побила рекорд температури липня, показавши +8,7 °C.
- Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) вважає, що з великою ймовірністю глобальна температура світу підніметься до рекордних показників протягом наступних пʼяти років, а показник підвищення температури сягне позначки 1,5 °C. Причинами називають парникові гази й Ель-Ніньо.
- Раніше Служба моніторингу клімату Європейського Союзу Copernicus повідомляла, що останні вісім років були найтеплішими за всю історію спостережень. Через середні температури 2022 рік став пʼятим серед найтепліших років з початку ведення записів у ХІХ столітті. За даними Copernicus, найспекотнішими роками були 2016, 2017, 2019 та 2020.