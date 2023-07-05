Bloomberg: Росія може відправити на війну ще більше чеченців і вʼязнів — ними закриють дірки після відходу «вагнерівців»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Росія готується відправити в Україну ще більше чеченських військових і вʼязнів — аби закрити ними дірки, які виникли після того, як з війни відкликали бійців «ПВК Вагнера».
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на представників європейської розвідки.
За їхніми словами, відхід «вагнерівців» не змінить перебіг війни в Україні, однак бажання путіна уникнути повної військової мобілізації означає, що найближчими тижнями росія відправить на передову ще більше чеченців та увʼязнених. Незрозуміло, скільки додаткових військ може надати Чечня. Чеченські бойовики поки що не виявляли помітної ефективності під час війни.
Наразі в армії рф налічується приблизно 15 тисяч бійців з числа вʼязнів. Чечня багато військових на війну не відправить — на фронті вже 7 тисяч її бійців, ще 2,4 тисячі проходять підготовку.
Bloomberg пише, що росія перекинула велику кількість військ у Бахмут після того, як наприкінці травня «вагнерівці» оголосили про свій вихід з міста. Наразі на окупованих районах півдня України нестача російських військ.
- Після невдалого заколоту 23—24 червня власник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин, найімовірніше, потрапив до Білорусі, про що домовлялись Лукашенко і путін. Бійцям «ПВК Вагнера» офіційно запропонували три варіанти: їхати до Білорусі, де їм вже, можливо, готують табір, іти додому або підписувати контракт із Міноборони.
- The Wall Street Journal писала, що російська влада вирішила контролювати діяльність «ПВК Вагнера» і за кордоном. Кремль оголосив владі Сирії, ЦАР і Малі, що взяв найманців під свій контроль.
- 29 червня очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що «ПВК Вагнера» більше не воюватиме в Україні.