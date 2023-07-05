Bloomberg: Росія може відправити на війну ще більше чеченців і вʼязнів — ними закриють дірки після відходу «вагнерівців»

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Getty Images / «Бабель»

Росія готується відправити в Україну ще більше чеченських військових і вʼязнів — аби закрити ними дірки, які виникли після того, як з війни відкликали бійців «ПВК Вагнера».

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на представників європейської розвідки.

За їхніми словами, відхід «вагнерівців» не змінить перебіг війни в Україні, однак бажання путіна уникнути повної військової мобілізації означає, що найближчими тижнями росія відправить на передову ще більше чеченців та увʼязнених. Незрозуміло, скільки додаткових військ може надати Чечня. Чеченські бойовики поки що не виявляли помітної ефективності під час війни.

Наразі в армії рф налічується приблизно 15 тисяч бійців з числа вʼязнів. Чечня багато військових на війну не відправить — на фронті вже 7 тисяч її бійців, ще 2,4 тисячі проходять підготовку.

Bloomberg пише, що росія перекинула велику кількість військ у Бахмут після того, як наприкінці травня «вагнерівці» оголосили про свій вихід з міста. Наразі на окупованих районах півдня України нестача російських військ.