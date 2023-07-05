The Telegraph: Джо Байден наполягає, що наступним генсеком НАТО має стати глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

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Reuters / «Бабель»

Президент США Джо Байден наполягає на тому, щоб президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн стала наступним генеральним секретарем НАТО.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела.

Урсулу фон дер Ляєн США назвали найкращим кандидатом після того, як Білий дім відмовив міністру оборони Британії Бену Воллесу в цій посаді. У приватних розмовах фон дер Ляєн сказала Байдену, що не зможе обійняти якусь посаду в НАТО щонайменше до наступного року.

За словами іншого джерела, за останні роки Байден і фон дер Ляєн встановили «міцні звʼязки» з питань Китаю, України та клімату. Наприклад, тепер президентка Єврокомісії покладається на розвіддані Вашингтону і відходить від інформації, яку передають європейські агентства, адже вони неправильно оцінили можливість вторгнення росії до України.

The Telegraph пише, що Урсула фон дер Ляєн, яка вільно володіє французькою, найімовірніше, заручиться підтримкою Емманюеля Макрона.

Однак можуть виникнути побоювання через проблеми під час її керування Міністерством оборони Німеччини з 2013 по 2019 рік. Так, у 2015 році повідомляли, що під час навчань НАТО німецьким солдатам довелося замінити великокаліберні кулемети на мітли, щоб приховати відсутність спорядження.