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Громади з десяти областей отримають 5,3 млрд грн на відновлення. Як розподілили гроші

Автор:
Ліза Бровко
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Кабінет міністрів України розподілив майже 5,3 мільярда гривень субвенцій між громадами десяти областей: Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Одеської, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської.

Про це пише Мінвідновлення.

Гроші на реконструкцію виділив Європейський інвестиційний банк у межах програми «Програма з відновлення України». Їх поділили так:

За ці кошти мають відновити 109 обʼєктів, серед яких заклади освіти, охорони здоровʼя, центри надання адміністративних послуг, обʼєкти критичної інфраструктури тощо.