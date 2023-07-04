Громади з десяти областей отримають 5,3 млрд грн на відновлення. Як розподілили гроші
- Автор:
- Ліза Бровко
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Кабінет міністрів України розподілив майже 5,3 мільярда гривень субвенцій між громадами десяти областей: Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Одеської, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської.
Про це пише Мінвідновлення.
Гроші на реконструкцію виділив Європейський інвестиційний банк у межах програми «Програма з відновлення України». Їх поділили так:
- Вінницька область — 373,6 млн грн;
- Дніпропетровська область — 519,1 млн грн;
- Житомирська область — 445,4 млн грн;
- Київська область — 2,4 млрд грн;
- Кіровоградська область — 244,2 млн грн;
- Одеська область — 455,2 млн грн;
- Полтавська область — 643,7 млн грн;
- Сумська область — 82,2 млн грн;
- Черкаська область — 98,9 млн грн;
- Чернігівська область — 42,9 млн грн.
За ці кошти мають відновити 109 обʼєктів, серед яких заклади освіти, охорони здоровʼя, центри надання адміністративних послуг, обʼєкти критичної інфраструктури тощо.
- Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділив €840 мільйонів на реалізацію проєктів відновлення інфраструктури України.
- Минулого року ЄІБ виділив Україні майже €1,6 мільярда на відбудову.
- Європейський інвестиційний банк — один із найбільших кредиторів України. Він реалізує проєкти на загальну суму понад €7 мільярдів.