Валерій Залужний призначив нового начальника Одеського обласного військкомату
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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На посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначили Олександра Охріменка.
Про це 4 липня повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Охріменко до цього був комбригом 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Залужний заявляє, що Охріменко — один з найкращих військових командирів.
«Олександр — бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині», — додав Залужний.
- 22 червня видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про те, що сімʼя начальника ТЦК Одеси Євгена Борисова за час повномасштабної війни купила в Іспанії нерухомість та автомобілі на мільйони доларів. Наприклад, на матір Борисова там записані вілла за понад $3 мільйони та Мерседес В класу 2022 року випуску ціною від $100 тисяч, на дружину — офісне приміщення на головній вулиці Марбельї, на тещу — позашляховик Toyota Land Cruiser 2023 року випуску. За час повномасштабної війни в родині Євгена Борисова зʼявилося ще третє авто, тож сукупна вартість його автопарку становить приблизно $500 тисяч. Загальна вартість майна Борисова — €4,5 мільйона.
- 28 червня Євгена Борисова звільнили, прокуратура перевіряє його за трьома статтями — через можливе незаконне збагачення, ухилення від військової служби та перевищення службових повноважень.