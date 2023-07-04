Валерій Залужний призначив нового начальника Одеського обласного військкомату

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На посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначили Олександра Охріменка.

Про це 4 липня повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Охріменко до цього був комбригом 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Залужний заявляє, що Охріменко — один з найкращих військових командирів.

«Олександр — бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині», — додав Залужний.