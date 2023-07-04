Єнс Столтенберг ще на рік залишається на посаді генсека НАТО — офіційно
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Єнс Столтенберг повідомив, що залишається на посаді генерального секретаря НАТО ще на рік. Про це він написав у Twitter 4 липня.
На посаді він буде до 1 жовтня 2024 року — йому вчетверте продовжили мандат.
За кілька тижнів до цього видання Financial Times писало, що НАТО розглядає можливість продовжити мандат Єнсу Столтенбергу, адже не може обрати його наступника, який задовольнив би всіх 31 члена Альянсу.
- До початку війни в Україні Столтенберг офіційно відмовився йти на наступний термін і погодився очолити Центробанк Норвегії. Через війну його повноваження продовжили до вересня 2023 року. Столтенберг обіймає посаду генсека НАТО з 1 жовтня 2014 року.