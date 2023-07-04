Meta запускає свій аналог Twitter

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Christophe Morin / IP3 / Getty Images

Американська корпорація Meta 6 липня запустить аналог соціальної мережі Twitter — додаток Threads.

Про це повідомляє Bloomberg.

Додаток функціонуватиме аналогічно до Twitter — із текстовими повідомленнями, які можна лайкати й коментувати, а також ділитися ними. Користувачі зможуть підписуватись на облікові записи, на які вони підписані в Instagram, і зберігати назву свого акаунту.

Чинні конкуренти Twitter, такі як Mastodon і Bluesky, перебувають у зародковому стані і ще не побудували свої мережі як життєздатні альтернативи. Instagram уже кілька місяців рекламує свій додаток з різними знаменитостями та впливовими особами.

Програма доступна для «попереднього замовлення» та «очікується» в четвер, 6 липня. В App Store Threads описують як «місце, де спільноти збираються разом, щоб обговорити все — від того, що вас турбує сьогодні, до того, що буде в тренді завтра».