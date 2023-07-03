Голова Єврокомісії: ЄС може ухвалити нову міграційну політику, попри протести Польщі й Угорщини
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Reuters / «Бабель»
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз ухвалить рішення щодо міграційної політики кваліфікованою більшістю, пише Euronews. Днями Польща й Угорщина зірвали саміт лідерів ЄС і вимагали голосувати одноcтайно.
Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що в установчих договорах ЄС йдеться про можливість змінювати міграційну політику голосами щонайменше 15 держав-членів.
Минулого місяця міністри внутрішніх справ ЄС уклали попередню угоду про запропоновані положення щодо встановлення нової системи «обовʼязкової солідарності». Це має дати країнам три варіанти, що робити з мігрантами: прийняти їх на своїй території, заплатити €20 тисяч за кожного відхиленого заявника або фінансувати інші держави, які витрачаються на шукачів прихистку.
Тим часом уряди Віктора Орбана та Матеуша Моравецького вимагають, щоб будь-які кроки, які стосуються міграційної реформи, здійснювалися «консенсусом» і лише на «добровільній основі», без огляду на угоду.
- У червні 2023 року Верховний суд ЄС постановив, що Угорщина порушила права мігрантів і закони Євросоюзу. Якщо угорський уряд не змінить свої закони після рішення суду, то Єврокомісія може подати новий позов, вимагаючи оштрафувати Будапешт.
- Тим часом від початку року мігранти здійснили 12 300 спроб незаконного перетину кордону Польщі. Але на більш як 200-кілометровій ділянці кордону з Білоруссю вже діє електронна система, що виявляє всі такі спроби. Найбільша кількість мігрантів, які намагаються перетнути польський кордон, походить з Афганістану, Сирії, Сомалі, Ємену та Іраку. Одного разу машину польських прикордонників обстріляли з території Білорусі.
- Криза з нелегальними мігрантами з боку Білорусі почалася після санкцій Євросоюзу і низки західних країн у грудні 2021 року. Офіційні особи Польщі, Литви та Латвії впевнені, що потік мігрантів був частиною гібридної війни проти ЄС із боку влади Білорусі та рф. Польські спецслужби наводили докази того, що штурмом кордону керував генерал прикордонної служби Білорусі Подліньов.