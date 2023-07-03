Голова Єврокомісії: ЄС може ухвалити нову міграційну політику, попри протести Польщі й Угорщини

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Reuters / «Бабель»

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз ухвалить рішення щодо міграційної політики кваліфікованою більшістю, пише Euronews. Днями Польща й Угорщина зірвали саміт лідерів ЄС і вимагали голосувати одноcтайно.

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що в установчих договорах ЄС йдеться про можливість змінювати міграційну політику голосами щонайменше 15 держав-членів.

Минулого місяця міністри внутрішніх справ ЄС уклали попередню угоду про запропоновані положення щодо встановлення нової системи «обовʼязкової солідарності». Це має дати країнам три варіанти, що робити з мігрантами: прийняти їх на своїй території, заплатити €20 тисяч за кожного відхиленого заявника або фінансувати інші держави, які витрачаються на шукачів прихистку.

Тим часом уряди Віктора Орбана та Матеуша Моравецького вимагають, щоб будь-які кроки, які стосуються міграційної реформи, здійснювалися «консенсусом» і лише на «добровільній основі», без огляду на угоду.