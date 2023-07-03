ЗМІ опублікували кадри з польового табору в Білорусі. Імовірно, його будують для «вагнерівців»

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Зʼявилися перші фото польового ймовірного табору «ПВК Вагнера» у білоруському селі Цель під Осиповичами. Їх опублікував російський Telegram-канал «Сирена», а надали місцеві жителі. У таборі зводять модульні намети М-30 з деревʼяними нарами та настилами.

«В одному такому наметі може розміститися до 60 осіб, а на встановлення кожного намета витрачається не більше 30 хвилин», — ідеться в повідомленні.

Проєкт «Беларускі Гаюн» раніше нарахував по супутникових знімках 298 наметів, кожен з яких може розмістити до 30 людей. Тобто табір розрахований на 8 тисяч бійців. Проєкт підтверджує інформацію «Сирени».

Командувач угруповання військ «Північ» Сергій Наєв каже, що у Білорусі не зафіксували переміщення «вагнерівців», мовляв, на випадок їх появи розглядається кілька сценаріїв, «за кожним з них ЗСУ вживатимуть адекватних заходів із протидії».

Водночас Володимир Зеленський на Ставці верховного головнокомандувача обговорив ситуацію на полі бою і окремо Білорусь — доповідали керівники ГУР, СБУ, Держприкордонслужби та Служби зовнішньої розвідки. Головкому Валерію Залужному та командувачу командування «Північ» Сергію Наєву наказали посилити білоруський напрямок.