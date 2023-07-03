Валерій Залужний відвідав Рівненську АЕС і обговорив з енергетиками можливі сценарії розвитку подій на Запорізькій АЕС
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Reuters / «Бабель»
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відвідав Рівненську АЕС і обговорив із енергетиками можливі сценарій розвитку подій на Запорізькій атомній електростанції.
Про це Генштаб повідомив 3 липня.
На зустрічі також був начальник Генерального штабу Сергій Шаптала, президент «Енергоатому» Петро Котін та власне директор Рівненської АЕС Павло Ковтонюк. Вони домовилися про обмін інформацією між військом та енергетиками, аби аналізувати, планувати та прогнозувати можливі сценарії розвитку подій на Запорізькій атомній станції.
- 20 червня очільник розвідки Кирило Буданов заявив, що росія замінувала ставок-охолоджувач на ЗАЕС, 21 червня МАГАТЕ заявило, що мін у ставку-охолоджувачі не виявило, однак міни є за межами станції, а також у певних місцях всередині (росіяни пояснили це «оборонною метою»).
- 22 червня президент Володимир Зеленський попередив, що росія готує теракт з викидом радіації на Запорізькій АЕС, а 25 червня Буданов заявив, що росія завершила підготовку до теракту.
- У Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях почались навчання на випадок аварії на ЗАЕС. Навчання наближені до реальних подій. Легенда — витік радіації з одного з енергоблоків Запорізької атомної електростанції.
- 2 липня українська розвідка повідомила, що окупанти залишають територію Запорізької АЕС, а персонал, що підписав контракти з «Росатомом», отримав рекомендацію евакуюватися із ЗАЕС до 5 липня, бажано до окупованого Криму.