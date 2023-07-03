Валерій Залужний відвідав Рівненську АЕС і обговорив з енергетиками можливі сценарії розвитку подій на Запорізькій АЕС

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Reuters / «Бабель»

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відвідав Рівненську АЕС і обговорив із енергетиками можливі сценарій розвитку подій на Запорізькій атомній електростанції.

Про це Генштаб повідомив 3 липня.

На зустрічі також був начальник Генерального штабу Сергій Шаптала, президент «Енергоатому» Петро Котін та власне директор Рівненської АЕС Павло Ковтонюк. Вони домовилися про обмін інформацією між військом та енергетиками, аби аналізувати, планувати та прогнозувати можливі сценарії розвитку подій на Запорізькій атомній станції.