Міноборони: За минулий тиждень на сході вдалося звільнити 9 квадратних кілометрів, на півдні — 28

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За минулий тиждень на сході Сили оборони звільнили 9 квадратних кілометрів територій, на півдні — 28.

Про це вранці 3 липня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

На сході Сили оборони рухаються на Бахмутському напрямку, а росія й надалі наступає на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

На півдні українські військові продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За минулий тиждень вдалось звільнити на 28,4 км кв. Загалом на півдні звільнена площа становить 158,4 км кв.