Платформа Bluesky тимчасово припинила реєстрацію користувачів через наплив новачків із Twitter

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Аналог Twitter — платформа Bluesky, тимчасово призупинила реєстрацію через наплив нових користувачів і проблеми з продуктивністю. Це сталося після нововведень Ілона Маска у Twitter.

Про це пише The Verge.

«Ми тимчасово призупинимо реєстрацію у Bluesky, поки наша команда продовжує вирішувати наявні проблеми з продуктивністю. Ми повідомимо вас, коли коди запрошень відновлять роботу. Незабаром ми радо вітатимемо більше користувачів у нашій бета-версії», — зазначили в компанії.

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Bluesky також повідомив про рекордно високий трафік. За словами інженера Bluesky Пола Фрейзі, платформа наразі випускає оновлення мобільного застосунку, щоб вирішити проблеми.

Значне зростання кількості користувачів відбулося також у соцмережі Mastodon. За даними трекера, протягом останньої доби на платформі з’явилося понад 26 тисяч нових акаунтів.