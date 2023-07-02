Польща посилить охорону кордону з Білоруссю. Причини

Новини

Польща посилює кордон з Білоруссю і відправляє туди ще 500 поліцейських. Днями кордон намагалися незаконно перетнути 187 людей.

Про це написав міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський.

Додаткові сили доєднаються до пʼяти тисяч прикордонників і двох тисяч військових, які охороняють безпеку польсько-білоруського кордону.

Польська прикордонна служба повідомила, що 1 липня кордон нелегально хотіли перейти 187 людей, серед яких були громадяни Ірану та Сомалі.