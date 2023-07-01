WP: До Києва таємно приїздив директор ЦРУ Вільям Бернс, Україна поділилася з ним планами щодо звільнення територій
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- Ангеліна Шеремет
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Reuters / «Бабель»
До України минулого тижня (перед заколотом у росії) приїжджав директор ЦРУ Вільям Бернс. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та найвищим військовим керівництвом.
Про це повідомляє американська газета The Washington Post із посиланням на українських та американських чиновників, обізнаних у перебігу візиту.
Мета візиту полягала в тому, «щоб підтвердити відданість адміністрації Байдена обміну розвідувальними даними».
Військове керівництво України передало Бернсу оптимістичну впевненість у своїй меті повернути собі значну територію до осені, перемістити артилерійські та ракетні комплекси до кордону з Кримом і просуватися далі на сході — а потім переговори з Москвою, пише газета із посиланням на трьох людей, що знають про план.
В ідеальному сценарії, який схвалила Україна, Сили оборони отримають важелі впливу на росію, відправивши війська та потужне озброєння на кордон України з Кримом, взявши «в заручники» півострів, на якому базується російський Чорноморський флот.
За словами українських офіційних осіб, погоджуючись не захоплювати Крим силою, Київ потім вимагатиме, щоб росія прийняла будь-які гарантії безпеки, які Україна може отримати від Заходу.
The Washington Post пише, що США згодні з тим, що Україна має почати переговори з сильної позиції й Штати задоволені тим, що «українське командування не робить дурниць, тримає солдатів і техніку».
- Український контрнаступ триває. Сили оборони звільнили вже вісім населених пунктів на півдні: Рівнопіль, Пʼятихатки, Лобкове, Левадне, Новодарівку, Нескучне, Сторожеве, Макарівку й Благодатне, а також зайняли кілька позицій під Красногорівкою Донецької області, які були під окупацією з 2014 року.
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