У Білорусі під Осиповичами збудували польовий табір, де можливо буде «ПВК Вагнера» — супутникові знімки
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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У Білорусі неподалік міста Осиповичі почалась активність на покинутій військовій базі — на тлі чуток про дислокацію до країни «вагнерівців».
Супутникові знімки від 30 червня отримало видання BBC Verify. Там видно, що на базі можуть бути намети чи подібні конструкції.
Ця база розташована приблизно за 21 км від міста Осиповичі та приблизно за 100 км від Мінська. Російські медіа писали, що в цьому районі можуть розміститися «вагнерівці». Раніше на цій базі розміщувалася 465 ракетна бригада Білорусі, у 2018 році її передислокували.
На знімку від 15 червня видно, що поля біля військового містечка майже порожні. На зображені від 30 червня можна побачити кілька рядів прямокутних споруд, які схожі на намети.
Проєкт «Беларускі Гаюн» підрахував, що на знімку — 298 наметів М-30, у кожному з яких у середньому може бути до 30 людей. Таким чином, обладнані місця для 8 940 людей. Не всі намети є житловими — там також мають бути місця для туалетів, душів і їдалень.
- Після невдалого заколоту 23—24 червня власник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин, найімовірніше, потрапив до Білорусі, про що домовлялись Лукашенко і путін. Бійцям «ПВК Вагнера» офіційно запропонували три варіанти: їхати до Білорусі, де їм вже, можливо, готують табір, йти додому або підписувати контракт із Міноборони.
- The Wall Street Journal писала, що російська влада вирішила контролювати діяльність «ПВК Вагнера» і за кордоном. Кремль оголосив владі Сирії, ЦАР і Малі, що взяв найманців під свій контроль.
- 29 червня очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що «ПВК Вагнера» більше не воюватиме в Україні.