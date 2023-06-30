Угорщина та Польща заблокували саміт ЄС через міграційні реформи

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Reuters / «Бабель»

Польща за підтримки Угорщини заблокувала роботу саміту Європейського Союзу, бо вона не погоджується з міграційними реформами блоку.

Про це пишуть France24 і PAP.

Міграційна реформа Євросоюзу має на меті розподілити мігрантів у країнах-членах, а хто не захоче приймати в себе шукачів притулку — повинен платити гроші іншим державам, які дозволили в себе розміщувати мігрантів.

У Брюсселі премʼєр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна не погодиться на повну зміну міграційної політики й виступає за добровільний підхід у цьому питанні. Він додав, що за кілька місяців відбудеться референдум, де поляки скажуть, «чи хочуть вони безпечної країни, чи хочуть картин в Польщі, які вони бачать у країнах Західної Європи».

Міністри внутрішніх справ ЄС прийняли переговорну позицію щодо реформи міграційного регулювання в ЄС. Однак Польща та Угорщина проголосували проти підтримки міграційного пакту.