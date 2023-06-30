Угорщина та Польща заблокували саміт ЄС через міграційні реформи
- Автор:
- Ліза Бровко
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Reuters / «Бабель»
Польща за підтримки Угорщини заблокувала роботу саміту Європейського Союзу, бо вона не погоджується з міграційними реформами блоку.
Міграційна реформа Євросоюзу має на меті розподілити мігрантів у країнах-членах, а хто не захоче приймати в себе шукачів притулку — повинен платити гроші іншим державам, які дозволили в себе розміщувати мігрантів.
У Брюсселі премʼєр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна не погодиться на повну зміну міграційної політики й виступає за добровільний підхід у цьому питанні. Він додав, що за кілька місяців відбудеться референдум, де поляки скажуть, «чи хочуть вони безпечної країни, чи хочуть картин в Польщі, які вони бачать у країнах Західної Європи».
Міністри внутрішніх справ ЄС прийняли переговорну позицію щодо реформи міграційного регулювання в ЄС. Однак Польща та Угорщина проголосували проти підтримки міграційного пакту.
- У червні 2023 року Верховний суд ЄС постановив, що Угорщина порушила права мігрантів і закони Євросоюзу. Якщо угорський уряд не змінить свої закони після рішення суду, то Єврокомісія може подати новий позов, вимагаючи оштрафувати Будапешт.
- Тим часом від початку року мігранти здійснили 12 300 спроб незаконного перетину кордону Польщі. Але на більш як 200-кілометровій ділянці кордону з Білоруссю вже діє електронна система, що виявляє всі такі спроби. Найбільша кількість мігрантів, які намагаються перетнути польський кордон, походять з Афганістану, Сирії, Сомалі, Ємену та Іраку. Одного разу машину польських прикордонників обстріляли з території Білорусі.
- Криза з нелегальними мігрантами з боку білорусі почалася після санкцій Євросоюзу і низки західних країн у грудні 2021 року. Офіційні особи Польщі, Литви та Латвії впевнені, що потік мігрантів був частиною гібридної війни проти ЄС із боку влади Білорусі та рф. Польські спецслужби наводили докази того, що штурмом кордону керував генерал прикордонної служби Білорусі Подліньов.